В Израиле обнаружили древнейший винный пресс

Археологи правления древностей Израиля в Тель-Мегиддо обнаружили один из старейших винных прессов в мире, возраст которого составляет около 5000 лет.

По словам руководителей раскопок Барака Цина и Амира Голани, это убедительное доказательство того, что производство вина имело ключевое значение для становления первых городских сообществ.

«Это один из редчайших примеров того периода, когда на наших землях только формировались города. До сих пор существовали лишь косвенные данные о производстве вина 5 000 лет назад, но этот пресс — настоящая "доказательная база", которая подтверждает раннюю винодельческую деятельность», — отмечают исследователи.

Вино и рождение городов

Раскопки проходили в рамках строительства нового шоссе, и охватили площадь более трех четвертей мили. Помимо самого пресса археологи выявили признаки раннего поселения и его быстрого расширения, что совпадало с началом урбанизации.

Директор раскопок Барак Цин подчеркнул:

«Виноделие и ритуалы были тесно связаны на заре цивилизации. Этот пресс показывает, что культура потребления вина формировалась одновременно с первыми городами».

Учитывая размеры и устройство пресса, ученые предполагают, что его могли использовать для переработки больших партий винограда, что свидетельствует о масштабном производстве и обмене продуктом внутри раннего сообщества.

Ритуалы и культура ханаанцев

Археологи нашли не только сам пресс, но и остатки жилых зданий, а также свидетельства народного культа ханаанцев, датируемого примерно 3 300 годами назад. Среди находок — керамическая модель святилища, полностью сохранившийся набор ритуальных сосудов в форме животных и комплекс церемониальных предметов. Обычно подобные артефакты встречаются лишь в фрагментах, что затрудняет понимание их применения, но здесь они сохранились почти целиком.

Особое внимание привлекает расположение ритуальных сосудов, которое совпадает с видимой вдалеке большой храмовой площадкой. Это позволяет предположить, что культовые практики осуществлялись и за пределами города, возможно для местных земледельцев, не имевших доступа в центральный храмовый комплекс.

Новый взгляд на ханаанскую культуру

«Мегиддо раскопан уже более столетия, и его всегда считали ключевым объектом для изучения древнего городского уклада и ханаанских культовых практик. Наши раскопки восточнее телла открыли ранее неизвестную часть связи между городским поселением и деятельностью на его периферии», — заключают исследователи.

Пресс, которому около 5 000 лет, демонстрирует, что местная винодельческая индустрия возникла в контексте ранних городских сообществ, а ритуальные подношения эпохи 3 300 лет назад показывают, что культовые практики и жертвоприношения сохранялись за пределами священного комплекса, отражая народный ханаанский культ.

Кроме того, исследователи отмечают, что винодельческие процессы, скорее всего, имели ритуальное значение. Вино, как предполагается, использовалось не только для повседневного потребления, но и в обрядах, связанных с почитанием богов, что указывает на глубокую интеграцию производства и религиозной практики.

Значение находки

«Этот пресс и сопутствующие артефакты помогают понять, как ритуалы, социальные практики и производство вина переплетались на заре цивилизации», — подчеркивают исследователи.

По их мнению, находка иллюстрирует, как ранние города в Месопотамском и Левантийском регионах сочетали экономическую, культурную и религиозную жизнь, делая производство вина неотъемлемой частью общественного уклада.