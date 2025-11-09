На Солнце произошла направленная прямо на Землю мощная вспышка

Мощная вспышка происходит на Солнце, она направлена прямо на Землю, рассказали в Telegram-канале специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Первоначально астрономы заявили, что на звезде происходит сильный взрыв на линии Солнце-Земля, частично смещенный к северу. Они добавили, что «максимум пока не известен».

Позже специалисты уточнили, что вспышка достигла высшего уровня, ее мощность достигла X1.79.

Ранее в ИКИ РАН сообщили, что основные центры солнечной активности достигли центральных областей и в ближайшие 2-3 суток будут иметь возможность оказывать максимальное влияние на Землю.

Среди областей выделяется размером группа пятен 4274, которая показывает и самую большую вспышечную активность, причем на протяжении уже более месяца, заметили астрономы.

По их данным, в группе копится основная энергия. Они уточнили, что область вполне ещё может войти в историю — крупный взрыв прямо напротив Земли это практически гарантирует.

Мощнейший удар от солнца: какой силы будет магнитная буря 10 ноября

Ученые констатировали, что беспокоиться надо будет, начиная от вспышек уровня M5. Они подчеркнули, что о «возможности вспышек сильного уровня X лучше просто не думать, хотя даже в этом случае, наверное, будет какое-то дерево вариантов».