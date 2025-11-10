Ученые зафиксировали уничтожение солнечной вспышкой гигантского протуберанца

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН зафиксировала уникальное явление, как вспышка на Солнце уничтожает гигантский протуберанец.

Протяженность протуберанца составила около 300 тысяч километров. Выброшенные из эпицентра вспышки магнитные волны поглотили его и стремительно вернулись на поверхность звезды. Специалисты зафиксировали на видео полный цикл процесса.

Ранее в ИКИ РАН сообщили об очередной мощной вспышке на Солнце. По информации аналитиков лаборатории, мощная вспышка направлена прямо на Землю.