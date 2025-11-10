Firefox обновил фирменный стиль и обзавелся новым маскотом

У браузера Firefox появился новый персонаж — маскот по имени Кит, ставший частью обновлённого фирменного стиля Mozilla.

© Firefox

Компания решила сделать визуальный образ бренда более дружелюбным и современным, сохранив при этом узнаваемость. Кит — небольшое ярко-оранжевое существо, отдалённо напоминающее лису с логотипа Firefox.

В Mozilla объясняют, что он символизирует ценности браузера — открытый, приватный и безопасный интернет, которому можно доверять. Новый герой уже появился в обоях, рекламных материалах и приветственных экранах Firefox.

Технических изменений в работе браузера обновление не затронуло: производительность и уровень защиты остались прежними.

© Firefox

Кроме того, с 3 ноября вступили в силу новые правила Mozilla: разработчики расширений теперь обязаны указывать, собирают ли их аддоны персональные данные и передают ли их третьим сторонам.

Эти сведения отображаются прямо при установке и в разделе «Разрешения и данные».