К спасению флоры и фауны в Арктике привлечены ИИ

Ученые с помощью искусственного интеллекта начали оценивать потенциальные риски для флоры и фауны в Арктике. Об этом сообщил ТАСС старший преподаватель кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения РТУ МИРЭА Андрей Рыбников.

Он отметил, что алгоритмы машинного зрения выявляют зоны загрязнения и формируют карты экологических рисков в реальном времени, анализируя спутниковые и аэрофотоснимки Карского и Баренцева морей.

"Другой активно развивающийся подход - прогностическая экология. Объединяя данные со спутников, ледовых буев и автономных датчиков, ИИ помогает моделировать разрушение береговых линий, отслеживать процессы таяния льда и оценивать потенциальные риски для флоры и фауны. Для ученых это означает переход от постфактум-наблюдений к пониманию того, как природная система меняется во времени и почему именно", - рассказал Рыбников.

По словам эксперта, в новом сезоне студенческий экспедиционный корпус "Команда Арктики" планирует использовать ИИ для анализа химико-биологических проб и снимков с беспилотников в заповедных районах Белого и Баренцева морей, а также для распознавания источников загрязнения.