Маск запустил голосование за кодовое имя версии ИИ-генератора видео
Американский предприниматель Илон Маск запустил голосование за кодовое имя генератора видео на основе искусственного интеллекта Grok Imagine версии 1.0.
Всего он предложил на выбор три варианта: Colossal Coconut («Колоссальный Кокос»), Giga Grape («Гигавиноград») и Giant Orange («Гигантский Апельсин»).
На время участия в голосовании отведено 24 часа.
В конце октября Маск запустил конкурента Википедии — «Грокипедию».
Также он утверждал, что роботы и ИИ заменят людей на работе в будущем.