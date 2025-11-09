Маск запустил голосование за кодовое имя версии ИИ-генератора видео

Американский предприниматель Илон Маск запустил голосование за кодовое имя генератора видео на основе искусственного интеллекта Grok Imagine версии 1.0.

Всего он предложил на выбор три варианта: Colossal Coconut («Колоссальный Кокос»), Giga Grape («Гигавиноград») и Giant Orange («Гигантский Апельсин»).

На время участия в голосовании отведено 24 часа.

В конце октября Маск запустил конкурента Википедии — «Грокипедию».

Также он утверждал, что роботы и ИИ заменят людей на работе в будущем.