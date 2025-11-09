Маск запустил голосование за кодовое имя версии ИИ-генератора видео

RT на русском

Американский предприниматель Илон Маск запустил голосование за кодовое имя генератора видео на основе искусственного интеллекта Grok Imagine версии 1.0.

Маск запустил голосование за кодовое имя версии ИИ-генератора видео
© Global Look Press

Всего он предложил на выбор три варианта: Colossal Coconut («Колоссальный Кокос»), Giga Grape («Гигавиноград») и Giant Orange («Гигантский Апельсин»).

На время участия в голосовании отведено 24 часа.

В конце октября Маск запустил конкурента Википедии — «Грокипедию».

Также он утверждал, что роботы и ИИ заменят людей на работе в будущем.

1