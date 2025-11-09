С космического объекта 3I/ATLAS получен первый сигнал

Ученым удалось поймать первый радиосигнал от космического объекта 3I/ATLAS, постепенно приближающегося к Земле. Об этом сообщил портал The Astronomer's Telegram.

"Поглощение ОН было обнаружено в линиях 1665 МГц и 1667 МГц", — говорится в публикации.

Сигнал был перехвачен 24 октября при помощи радиотелескопа MeerKAT, расположенного в Южной Африке. Отмечается, что предыдущие попытки обнаружить сигнал на тех же линиях поглощения провалились. Как рассказал ученый из Гарвардского Университета Ави Леба, 16 марта 2026 года, когда 3I/ATLAS будет проходить мимо Юпитера, космический аппарат "Юнона" попытается поймать от объекта сигнал на низких частотах. Космический объект 3I/ATLAS был замечен 1 июля. Позже ученые установили, что это комета из другой звездной системы. Также удалось установить примерный возраст объекта, который составляет более 7,5 млрд лет — на 3 млрд старше Солнца.

В сентябре 3I/ATLAS претерпел "аномальную эволюцию", начав менять свой цвет. До этого конгрессмен Тим Берчетт в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что слышал доклады военных о наблюдении в океане большого и скоростного НЛО, которое невозможно построить с технологиями землян. По его словам, этот объект развивает под водой скорость в 320 км/ч и имеет размер футбольного поля.

Берчетт утверждает, что таинственный объект не мог быть секретной военной технологией, поскольку руководство американской армии не стало бы подвергать риску собственные самолеты и подводные лодки, приближаясь к ним так близко.