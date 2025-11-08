"Роскосмос" опубликовал кадр кратера Непер с видимой стороны Луны

«Роскосмос» опубликовал в Telegram-канале фото кратера Непер с видимой стороны Луны.

В посте уточняется, что ему 3,9–4,1 млрд лет. Сформировался кратер в эпоху поздней тяжелой бомбардировки и расположен у края лунного диска. Из-за этого он часто виден в искаженном ракурсе.

«Диаметр кратера — около 142 км (внутри могло бы поместиться государство размером с Черногорию)», — отметили в «Роскосмосе» и добавили, что опубликованный снимок сделал Николай Вдовин при помощи телескопа Шмидта-Кассегрена C/9.25 XLT, камеры ASI678MC и фильтра UV&IR Cut.

