"Космический корабль" 3I/ATLAS выпустил странные струи при сближении с Солнцем
Межзвездный объект 3I/ATLAS проявил аномальную активность при сближении с Солнцем. Наблюдения, проведенные 8 ноября, зафиксировали сложную систему из семи струй, направленных в сторону Солнца, и светящийся ореол протяженностью полмиллиона километров.
Как сообщает Daily Star, астрофизик из Гарварда Ави Леб не исключил искусственное происхождение явления. По его словам, струи могут быть как результатом естественных процессов на ядре кометы, так и следами работы двигателей космического аппарата.
Объект 3I/ATLAS обладает уникальными характеристиками — это подтвержденный межзвездный путешественник с самым вытянутым орбитальным путем среди известных науке тел.