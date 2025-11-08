Блогер провел шестимесячный тест батареи iPhone и удивился результату

Автор YouTube-канада HTX Studio опубликовал результаты шестимесячного эксперимента, в рамках которого изучалось влияние скорости зарядки на износ аккумуляторов смартфонов. Исследование охватило 20 устройств: 10 моделей iPhone 12 и столько же iQOO 7, разделенных на четыре тестовых сценария.

В ходе эксперимента три iPhone и три iQOO подключили к быстрым зарядкам мощностью до 20 и 120 Вт соответственно и столько же смартфонов к медленным зарядкам на 5 и 18 Вт соответственно. Столько же смартфонов заряжали только от 30 до 80%, а еще по одному устройству оставили без подзарядки на полгода.

Зарядные циклы автоматизировали с помощью приложения, благодаря которому устройства начинали заряжаться при снижении уровня батареи до 5%. После 500 циклов емкость аккумуляторов замерили повторно.

Так, у iPhone 12 быстрая зарядка на 20 Вт снизила емкость всего на 0,5%, а зарядка в диапазоне 30–80% замедлила деградацию на 4%. У iQOO 7 зарядка мощностью 120 Вт привела к потере 0,3% емкости батареи, а ограниченный диапазон заряда сократил износ на 2,5%.

Таким образом, разница между сценариями зарядки остается минимальной и в пределах статистической погрешности. Вместе с тем в HTX Studio протестировали хранение устройств с разным уровнем заряда — от почти разряженного до полностью заряженного. За несколько недель заметной потери емкости выявлено не было.

Авторы эксперимента подчеркивают, что это часть длительной исследовательской серии: за два года предыдущие тесты не сформировали однозначной картины, однако текущие данные подтверждают высокую устойчивость современных аккумуляторов к высокой мощности зарядки.