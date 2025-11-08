С годами мозг человека местами расширяется: выводы ученых

Старение мозга – это не только отмирание нервных клеток, но и заметное изменение формы, геометрии главного мыслительного органа. Об этом пишут нейроновости со ссылкой на исследование учёных из Калифорнийского университета, проведенное совместно с коллегами из Испании.

© Московский Комсомолец

Ученым давно известно, что с годами у человека становится меньше серого и белого вещества, преимущественно в лобных, височных и теменных долях. Но оказалось, что кроме отмирания нервной ткани с возрастом изменяется и сама форма мозга, что может влиять на снижение когнитивных функций человека.

Чтобы это понять, ученые провели анализ более 2600 томограмм мозга людей в возрасте от 30 до 97 лет. Чтобы заметить, с какого момента начинается изменение геометрии, они сравнили каждую возрастную группу (всего получилось 8 групп) с самой младшей возрастной группой.

Анализ выявил три основных паттерна (модели) старения мозга: расширение в нижних передних отделах, сжатие в верхних задних отделах мозга и расширение между сходными по строению лобно-височными областями. Несмотря на то, что с возрастом объем каждой области мозга может уменьшаться из-за гибели нейронов и уменьшения массы мозга, общая его форма может расширяться в нижнем переднем направлении и в лобно-височных областях.

Ученые сопоставили полученные результаты с тестами на память и выяснилось, что между геометрическими изменениями мозга и ухудшением когнитивных функций есть связь: были проверены как эпизодическая, так и рабочая память, которые зависят от особых моделей деформации мозга.

Исследователи планируют собрать большой массив данных о сжатиях и расширениях, связанных с нормальным старением, для выявления впоследствии индивидуальных моделей у пациентов, связанных со старческими заболеваниями мозга.