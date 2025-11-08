Блогер создал «самую удобную» в мире компьютерную мышь благодаря пластилину

Блогер Play Context разработал персонализированную компьютерную мышь Play Conveyor, которая создавалась под анатомию одной конкретной руки и, по словам автора, является самой удобной мышью в мире для ее владельца. Об этом сообщает Yanko Design.

Блогер вручную сформировал модель ладони с помощью пластилина, фактически снимая отпечаток кисти, а затем использовал полученный слепок как базу для 3D-моделирования. Финальная оболочка мыши была напечатана на бюджетном 3D-принтере, а для сканирования и замеров применялся обычный iPhone.

Yanko Design подчеркивает, что подход демонстрирует «демократизацию» производственного процесса: ранее создание подобных устройств требовало промышленных 3D-сканеров, специализированных лабораторий и значительных вложений, тогда как сейчас для эксперимента оказалось достаточно смартфона, недорогого 3D-принтера и пластилина.

Сам Play Context называет свой подход концепцией «эгоистичного» дизайна, подразумевающей выпуск устройств, в которых приоритет отдан точной персонализации под одного пользователя. При этом он признает, что массовое производство подобных решений остается сложным из-за анатомического разнообразия и отличий в пользовательских сценариях.

