Honor станет первым производителем, выпустившим смартфон с рекордной батареей

Китайский инсайдер Digital Chat Station сообщил о тестировании двух новых смартфонов, каждый из которых, по его данным, может первым в индустрии занять лидерство по емкости аккумулятора в своём сегменте. Об этом сообщает iXBT.

© Honor

По словам инсайдера, один из смартфонов относится к среднему ценовому диапазону и оснащен батареей около 10000 мАч, второе устройство — флагманский гаджет с аккумулятором порядка 9 000 мАч. Эти показатели потенциально могут стать рекордными для своих классов.

По неофициальным данным, оба устройства могут выйти под брендом Honor. Это коррелирует с более ранними утечками, согласно которым модель Honor Power 2 рассматривается производителем как кандидат на установку батареи емкостью 10000 мАч. При этом текущий Honor Power оснащен аккумулятором емкостью 8000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт, 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем и чипом Snapdragon 7 Gen 3.

Такие смартфоны будут тонкими, несмотря на большую батарею. Это возможно благодаря кремний-углеродным аккумуляторам.

Digital Chat Station считается одним из авторитетных инсайдеров, который часто первым раскрывает ключевые характеристики флагманских моделей Xiaomi, Realme и других брендов.

