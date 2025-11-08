Представлена Windows 11 для устройств 2026 года

Microsoft подтвердила скорый запуск Windows 11 версии 26H1. Сборка уже доступна участникам программы Windows Insider на канале Canary, начиная с билда 28000, говорится в блоге компании.

В отличие от традиционных функциональных апдейтов, версия 26H1 носит инфраструктурный характер. Обновление включает изменения на уровне платформы для поддержки нового аппаратного чипа, название которого компания официально не раскрывает. Предполагается, что обновление может быть связано с адаптацией под грядущее поколение процессоров Snapdragon X2, ориентированных на компьютеры Copilot+.

Microsoft подчеркнула, что основным каналом внедрения новых пользовательских функций остается Windows 11 25H2, тогда как 26H1 сфокусирована преимущественно на аппаратной совместимости. Компания также подтвердила приверженность ежегодному циклу крупных обновлений Windows 11.

Актуальная сборка 26H1 (28000) включает ограниченный перечень точечных улучшений, среди которых исправление сбоя функции Live Captions и устранение ошибки, из-за которой окно авторизации Outlook могло не отображаться при входе в учетную запись.

Параллельно Microsoft продолжает масштабное распространение Windows 11 версии 25H2, стартовавшее в конце октября для всех совместимых устройств, в том числе для обновляющихся с Windows 10. Сборка активирует ранее добавленные в 24H2 функции, а основные изменения касаются продления жизненного цикла поддержки: 24 месяца обновлений для Windows 11 Home и Pro, а также для корпоративных и образовательных версий на 36 месяцев.