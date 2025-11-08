Стало известно о секретных исследованиях по поиску инопланетян

Некоторые страны работают над поиском внеземных цивилизаций, но данные исследования засекречены в рамках национальной безопасности. Об этом в свете ситуации с межзвёздным объектом 3I/ATLAS рассказал астроном Александр Киселев, пишет «АиФ».

Специалист прокомментировал возможные исследования по поиску инопланетного разума, ведущиеся на государственном уровне.

«Некоторые государства, например США, вероятно и ведут свои закрытые исследования и имеют внутренние протоколы действий на случай обнаружения сигнала признаков внеземной жизни — эти протоколы, скорее всего, касаются вопросов национальной безопасности и не раскрываются», — сказал Киселев.

Он отметил, что Россия также использует радиотелескоп РАТАН-600 для изучения космических сигналов.

По словам Киселева, пока нет конкретного плана, описывающего, как будут действовать правительства стран в случае приближения к Земле инопланетян.

Сейчас ученые активно обсуждают межзвёздный объект 3I/ATLAS. Гарвардский астрофизик Ави Леб заявил, что речь может идти об инопланетном корабле, направляющемся к Земле.

Ранее американский физик-теоретик Митио Каку прокомментировал версию об инопланетном происхождении 3I/ATLAS.