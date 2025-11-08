На Земле началась сильная магнитная буря

На Земле 8 ноября началась магнитная буря уровня G2.3. Об этом сообщает пресс-служба лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

С 6 по 8 ноября зафиксированы одни из самых мощных геомагнитных возмущений за последний месяц. Подобная ситуация ранее наблюдалась 1-3 октября.

Специалисты отмечают, что буря развивалась по благоприятному сценарию и могла быть значительно сильнее. Хотя геомагнитные предупреждения продолжают действовать, мощных ударов не прогнозируют.