Новая команда в Microsoft создаст суперинтеллект

Microsoft объявила о формировании новой научно-исследовательской команды, которая сосредоточится на создании продвинутых систем искусственного интеллекта, включая сверхинтеллект. Инициативу возглавит глава Microsoft AI Мустафа Сулейман — руководитель, курирующий развитие Bing и Copilot, сообщает AI News.

О запуске MAI Superintelligence Team Сулейман сообщил в корпоративном блоге, подчеркнув, что компания планирует инвестировать в направление значительные ресурсы. По его словам, ключевой задачей является разработка контролируемых и предсказуемых технологий, ориентированных на решение практических задач.

Объявление последовало на фоне усиливающейся борьбы технологических корпораций за ИИ-кадры. Ранее Meta (признана в России экстремистской и запрещена) запустила лабораторию Superintelligence Labs, предложив экспертам отрасли многомиллионные контрактные бонусы.

Microsoft не раскрывает параметры компенсационных пакетов, однако подтверждает, что новая команда будет формироваться как за счет внутренних специалистов, так и за счет внешнего найма. На позицию главного научного руководителя назначена Карен Симонян.

Для Сулеймана это не первая попытка масштабировать ИИ-исследования: он стоял у истоков DeepMind (приобретена Google в 2014 году), а позже возглавлял Inflection AI, ключевые активы которого Microsoft приобрела в 2024 году.

Особое внимание отведено медицинским приложениям. Сулейман прогнозирует, что уже в ближайшие 2–3 года появятся системы, способные анализировать клиническую картину на уровне профильных врачей, выявляя скрытые риски и ранние признаки заболеваний.

