Обнаружено описанное в Библии место последней битвы между добром и злом

Археологи обнаружили свидетельства древних ритуалов в Тель-Мегиддо, библейском месте, которое, согласно пророчеству, должно было стать последней битвой между добром и злом. Раскопки в израильской долине Изреель выявили артефакты, изготовленные ханаанеями 3300-летней давности, в том числе миниатюрное керамическое святилище и законченный зооморфный ритуальный сосуд в форме барана.

Хананеи, коренной народ Леванта, населявший современный Израиль, Палестину, Ливан и некоторые районы Сирии и Иордании, описываются как исконные обитатели "Земли Обетованной", позже ставшие мишенью для завоевания израильтянами, поясняет британское издание Daily Mail.

Место захоронения в пределах видимости большого храмового комплекса Тель-Мегиддо наводит на мысль о том, что ханаанский народный культ, вероятно, местные фермеры, проводили ритуалы за пределами городских стен.

Сам Тель-Мегиддо был мощной крепостью и стратегическим военным оплотом, который на протяжении тысячелетий контролировал жизненно важные торговые пути. Это "тель", или искусственный холм, образованный более чем 30 слоями цивилизаций, история которых восходит к периоду энеолита, примерно с 4500 по 3500 год до нашей эры.

Хотя артефакты не доказывают, что события, описанные в Откровении, происходили буквально, они показывают, что Мегиддо был центром ритуалов и жертвоприношений даже за пределами своего укрепленного центра.

Ритуальная деятельность за пределами городских стен в сочетании с укреплениями Мегиддо отражает библейское представление об этом месте как о стратегическом поле битвы, пишет Daily Mail.

В библейской Книге Откровение Армагеддон описан как окончательное противостояние добра и зла, поэтому наличие организованных религиозных практик наряду с оборонительной мощью символически отражает его роль как арены для конфликтов и духовной борьбы.

Тель-Мегиддо исторически и библейски идентифицируется как место Армагеддона, упоминаемое в Откровении 16:16 как место последней битвы между добром и злом. Сочетание ритуальной активности за пределами городских стен и его мощных укреплений отражает это библейское изображение, подчеркивая роль Мегиддо как центра влияния и арены конфликта, комментирует Daily Mail.

"Раскопки в Мегиддо ведутся уже более ста лет, - сообщили исследователи из Израильского управления древностей (IAA). – Хотя это место давно признано ключевым в изучении древнего урбанизма и ханаанского культа, раскопки, которые мы провели к востоку от теля, выявили новую часть взаимосвязи между известным поселением и окружающей деятельностью".

Команда археологов также обнаружила 5000-летний пресс для вина, один из старейших, когда-либо найденных в Израиле, подтверждающий, что древние жители производили вино еще на заре урбанизации.

Обнаруженные на месте раскопок жилые постройки показали, что винодельня играла центральную роль в жизни общины, что указывает на то, что Мегиддо расширялся далеко за пределы хорошо известных границ кургана, образованного многовековыми слоями человеческого жилья, пишет Daily Mail.

Эти находки раскрывают город, в котором пересекались ритуалы, гражданская организация и стратегическая власть, предлагая наглядное представление о тех видах социальной и духовной жизни, которые позже вдохновили библейские образы.

Сохранившиеся ритуальные сосуды, святилища и давильня для вина в совокупности подчеркивают значение Мегиддо как религиозного и культурного центра древнего Леванта.

Исследователи полагают, что ритуальные сосуды использовались в церемониях возлияния, в которые наливали молоко, вино или масло, вероятно, местными фермерами, которые не смогли войти в главный храм города и вместо этого совершили освящение у алтаря под открытым небом по пути к городским воротам. Нетронутость набора ритуальных сосудов является беспрецедентной в регионе, позволяя археологам получить уникальное представление о том, как разливались и освящались жидкости во время древних церемоний.

"Небольшая чаша, прикрепленная к телу барана, выполняла функцию воронки, в то время как другая чаша с ручкой, вероятно, использовалась для того, чтобы наливать в нее жидкость во время церемонии, - пояснили исследователи. – Голова барана имела форму носика. Когда баран наполнялся, ее наклоняли вперед и выливали жидкость из его горлышка в небольшую миску, поставленную перед ним. Сосуд, по-видимому, предназначен для наливания ценной жидкости, такой как молоко, масло, вино или другой напиток, который можно пить прямо из носика, переливать в сосуд меньшего размера или преподносить в качестве дара по обету".

Доктора Амир Голани и Барак Цин, руководители раскопок, описали винный пресс как "неопровержимое доказательство" раннего производства вина, подтвердив предыдущие косвенные свидетельства и поместив виноделие в контекст ранних городских поселений.

Ритуальные находки проливают свет на ханаанский народный культ, который существовал за пределами священного комплекса города, и показывают, как общины практиковали религиозные церемонии, не имея полного доступа на территорию храма. Эли Эскусидо, директор IAA, назвал находки национальным достоянием, отметив, что раскопки, слой за слоем, раскрывают тысячи лет повседневной жизни, верований и городского развития в Изреельской долине.