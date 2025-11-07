На Байконур прибыл корабль "Союз МС-29"

На космодром Байконур прибыл пилотируемый корабль "Союз МС‑29". Об этом в Telegram-канале сообщила госкорпорация "Роскосмос".

Все штатно и по расписанию. Перед отправкой на космодром специалисты ракетно-космической корпорации "Энергия" проверили бортовые системы, служебное оборудование и аппаратуру корабля. На Байконуре была протестирована работа механизма раскрытия солнечных панелей "Союза МС‑29".

Запуск пилотируемого корабля намечен на лето 2026 года.

Между тем считаные дни остались до старта пилотируемого корабля "Союз МС-28". Этот пуск планируется 27 ноября. Его миссия продлится 242 дня. В основном экипаже "Союза МС-28" россияне Сергей Кудь-Сверчков (командир) и Сергей Микаев, американец Кристофер Ли Уильямс (бортинженер).

Накануне Кудь‑Сверчков рассказал о запланированных экспериментах в области биотехнологий, медицины, технических исследований, а также изучения Земли и космоса. Запланированы два выхода космонавтов в открытый космос, они установят аппаратуру для эксперимента "Солнце‑Терагерц" (изучение электромагнитного излучения Солнца в терагерцовом диапазоне).

Предстартовая подготовка корабля идет полным ходом.

Дублеры основного экипажа "Союза МС-28" - Петр Дубров (командир), Анна Кикина, Анил Менон Самойленко (бортинженер).

Как правило, дублеры становятся "основными" в следующей миссии. Делаем выводы.