Каких животных можно обмануть оптическими иллюзиями?
Многие животные пользуются визуальными трюками для привлечения партнеров, охоты или защиты от хищников. Но работают ли на животных оптические иллюзии, придуманные людьми? Портал livescience.com разобрался в вопросе.
На самом деле, многие животные подвержены оптическим иллюзиям, пусть иногда и по-разному. Иллюзии показывают, что животные, как и люди, вполне могут неправильно интерпретировать визуальную информацию. Обработка данных — энергоемкая задача, и, поскольку у организма есть лимит максимального объема информации, мозг иногда срезает углы.
Оптические иллюзии ценятся учеными, поскольку они способны раскрыть, как именно мозг превращает «сырую» информацию органов чувств в воспринимаемую реальность. Если говорить о животных, то при помощи иллюзий исследователи разбираются, как эволюция повлияла на их восприятие, чтобы улучшить шансы на выживание.
Например, иллюзия размера — один из самых хорошо изученных трюков, люди попадаются на него постоянно. Иллюзия Эббингауза — известнейший образец. Один круг, окруженный кружками поменьше, выглядит гораздо больше, чем тот же самый круг на фоне кругов покрупнее. На этот трюк попадаются даже золотые рыбки: в опыте 2025 года они чаще выбирали частицы пищи, окруженные маленькими дисками — им казалось, что там еды больше. А вот голуби при прохождении аналогичного теста попадались на иллюзию не так часто.
Наиболее вероятное объяснение кроется в экосистемах этих двух видов. Золотые рыбки живут в динамичных подводных средах обитания, где фон и объем освещения могут варьироваться, поэтому их визуальная система делает акцент на глобальной обработке и интеграции данных. Голуби, тем временем, питаются мелкими семенами, которые нужно высматривать на текстурированных поверхностях, что требует более детализированного локального восприятия. А поскольку они лучше различают детали, иллюзия Эббингауза не всегда может их обмануть.
Помимо этого, компания животного также способна повлиять на иллюзию. Самки крабов-скрипачей предпочитают самцов с большими клешнями, но привлекательность — вопрос относительный. Самец, окруженный двумя соперниками с клешнями поменьше, будет выглядеть более привлекательным для самки, чем если бы его окружали соседи покрупнее. По сути, это прямо повторяет иллюзию Эббингауза. Крабы эксплуатируют особенности собственной визуальной системы, чтобы размножаться и передавать свои гены следующему поколению.
Но, опять же, не все животные подчиняются одинаковым правилам. На бабуинах, например, данная иллюзия не работает вообще. Что неудивительно: мозги разных видов работают по-разному из-за особенностей физиологии и того, какая информация считается наболее ценной.
Некоторые животные так и вовсе мастера иллюзий. В 2010 году ученые обнаружили, что самцы большого серого шалашника выкладывают камни разных размеров на дне своих гнезд, чтобы создать эффект измененной перспективы. Объекты, находящиеся дальше, должны занимать меньше пространства в поле зрения, чем объекты того же размера, находящиеся ближе. Но с точки зрения самки это совсем не так — шалаш выглядит меньше, а самец на его фоне кажется более крупным.
Иногда животные даже попадаются на уловки собственного тела. Например, осьминогов можно обмануть измененной версией «иллюзии резиновой руки» — трюка, который считался уникальным для людей. В ходе экспериментов ученые гладили реальное щупальце осьминога, скрытое из виду, и бутафорское щупальце, находившееся в поле зрения животного. После этого они ущипнули резиновое щупальце — и осьминог отреагировал так, словно его атаковали, изменив цвет или оттянув конечность. Похожий эксперимент также проводили на мышах, и они тоже подвержены этой иллюзии. Но есть один любопытный момент: нервные системы осьминогов и мышей эволюционировали независимо друг от друга, что делает их подверженность одной и той же оптической иллюзии неожиданной.
Наконец, камуфляж — еще один пример. Камуфляжный окрас использует контрастные цвета вдоль краев тела животного, чтобы преломлять силуэт и запутывать зрение хищников. Многие рыбы пользуются защитным окрасом, темным сверху, светлым внизу; в водоемах солнечный свет всегда падает сверху вниз, поэтому светлое брюхо тяжелее заметить снизу. А темные чешуйки позволяют рыбам сливаться с илом или водой на глубине, что осложняет охоту хищников сверху.
Таким образом, иллюзии демонстрирует, что в восприятии главное — не идеальная точность, а учет контекста и окружения. Прореха между реальностью и восприятием представляет огромный простор для креативной эволюции.