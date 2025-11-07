Юрист рассказала, кому принадлежат права на созданный при помощи ИИ контент

Главный юрист финтех-сервиса «Моя удалёнка» Валерия Минакова рассказала, кому принадлежат права на созданный при помощи искусственного интеллекта контент.

В беседе с «Газетой.Ru» эксперт отметила, что, согласно Гражданскому кодексу, автором признаётся гражданин, «творческим трудом которого произведение создано», но к настоящему времени в законе пока ещё нет чёткого определения «творческого вклада».

По словам специалиста, таким вкладом в создание продукта могут признать идею, создание промпта, отбор и редактирование контента, доработку результата.

«Если человек активно участвовал в работе и может зафиксировать свой вклад, его признают правообладателем, а нейросеть — инструментом», — добавила Минакова.

Ранее управляющий партнёр HR-агентства «ТуБи» Роман Ерхов в беседе с НСН высказал мнение, что работа журналистов не исчезнет из-за внедрения нейросетей.