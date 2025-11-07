Пациент с имплантом Neuralink получил «вторую пару глаз» благодаря ИИ-камере

Пациент компании Neuralink Брэд Смит с мозговым имплантом для восстановления зрения получил «вторую пару глаз» благодаря моторизованной ИИ-камере. Об этом сообщает Tom’s Hardware.

Отмечается, что Смит не является слепым, но из-за бокового амиотрофического склероза (БАС) в запущенной форме у него ограничены движения головой. БАС — прогрессирующее нейродегенеративное заболевание, известное еще как болезнь Лу Герига. В самых запущенных случаях пациенты не могут самостоятельно есть и дышать. Уже семь лет Смит прикован к инвалидному креслу.

В ноябре 2024 года мужчина стал третьим в истории пациентом с имплантом Neuralink. Пройдя обучение, Смит начал использовать его для перемещения курсора на экране компьютера. Через время он подключил интерфейс Neuralink к Insta360 Link 2 — веб-камере с разрешением 4K и моторизованным подвесом, что позволило ему панорамировать, наклонять и масштабировать кадр с помощью мозговых импульсов, имитируя движения головой. По словам Смита, это дало ему «вторую пару глаз».

Сейчас пациенту может следить за действиями своих детей по дому, записывать видеосообщения и участвовать в семейных мероприятиях на свежем воздухе. При этом Смит и Neuralink продолжают совершенствовать использование системы Neuralink-Link 2, экспериментируя с различными углами обзора.