Эксперты заявили, что ИИ уже сильнее человека в ряде задач

Эксперты в сфере искусственного интеллекта заявили, что ИИ уже сильнее человека в ряде задач. Об этом сообщает Financial Times.

Издание устроило мероприятие для лауреатов Премии королевы Елизаветы II в области инженерных наук, которым вручали награды на этой недели. Его посетили глава Nvidia Дженсен Хуанг, группа ученых из компании и глава по разработкам ИИ компании Meta* (организация признана в России экстремистской и запрещена) Янн Лекун.

В частности, Хуанг сказал, что существующий ИИ «направлен на труд и действительно работает», дополняя человека. Он считает, что у человечества уже достаточно сильный искусственный интеллект, чтобы превратить технологию в «невероятное количество полезных для общества приложений» в ближайшие несколько лет.

Лекун же отметил, что создание AGI (искусственный интеллект со способностями, не уступающими человеку) не произойдет одномоментно — его умения будут постепенно развиваться в различных сферах. При этом Хуанг считает, что человечество уже прошло эту точку, хоть вопрос и носит скорее академический характер.

Лауреат Нобелевской премии по физике за прошлый год Джеффри Хинтон отметил, что машина, в споре с которой человек всегда будет проигрывать, появится в ближайшие 20 лет. Канадский ученый Йошуа Бенжио не видит причин для того, чтобы человечество не смогло создать робота, способного делать то же самое, что и люди.

