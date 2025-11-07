Google зарегистрировала в России товарный знак ИИ-агента Jules

Американская корпорация Google LLC получила в России права на товарный знак своего ИИ-агента Jules. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ Роспатента с решением от 1 ноября.

Согласно данным ведомства, исключительные права на товарный знак будут действовать до мая 2035 года. Под наименованием Jules в том числе можно выпускать программное обеспечение и приложения с ИИ, предназначенные для разработчиков.

ИИ-агент Jules был запущен в мае 2025 года и работает на базе нейросети Gemini. Инструмент помогает программистам выполнять рутинные задачи, исправлять ошибки, писать документацию и разрабатывать новые функции.

В августе Jules вышел из стадии бета-тестирования и стал общедоступным. Однако пользователям из России сервис недоступен.

Напомним, ООО «Гугл» было признано банкротом в октябре 2023 года. В реестре требований кредиторов числятся более 1,2 тыс. компаний и организаций с совокупными претензиями на 23,3 млрд руб.

Кроме того, за реестром учитываются текущие требования кредиторов, включая требования полутора десятков российских телеканалов в общем размере более 91,5 квинтиллиона руб. (20-значное число).