Корабль «Союз МС-29» прибыл на Байконур

Новый пилотируемый корабль «Союз МС-29» успешно доставлен на космодром Байконур после завершения всех заводских испытаний.

Как передает Роскосмос, корабль «Союз МC-29» прибыл на Байконур после завершения цикла проверок бортовых систем, служебного оборудования и аппаратуры, проведенных в корпорации «Энергия».

На космодроме специалисты осмотрели корабль и проверили механизм раскрытия солнечных батарей, чтобы убедиться в его полной готовности. Запуск пилотируемого корабля «Союз МC-29» на орбиту намечен на лето 2026 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, космонавты проведут более 40 научных экспериментов на станции.

Напомним, старт пилотируемого корабля «Союз МС-28» к МКС намечен на 27 ноября с космодрома Байконур. Космонавты проведут более 40 научных экспериментов на станции, экипаж также совершит два выхода в открытый космос.