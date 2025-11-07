Американский бизнесмен Илон Маск станцевал с роботом Tesla Optimus после того, как ему одобрили рекордную премию в 1 трлн долларов. Об этом сообщает The Sun.

Танец прошел на ежегодном собрании акционеров Tesla в Остине, штат Техас. После одобрения выплат Маску на сцену вышел робот Optimus, который начал танцевать. Глава компании не остался в стороне и стал пританцовывать в такт машине.

Ранее стало известно, что акционеры Tesla одобрили выплату Маску компенсационного пакета на общую сумму примерно 1 трлн долларов. Премия станет самой крупной в истории США для руководителя компании.

Предложение поддержали 75% держателей ценных бумаг, которые имеют право голоса. После этого бизнесмен опубликовал в соцсетях загадочное сообщение, пообещав «вытащить много кроликов из шляпы».