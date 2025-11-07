Эксперт объяснил, как ускорить время зарядки телефона

Чтобы зарядить смартфон максимально быстро, важно снизить его энергопотребление во время зарядки, рассказал в беседе с RT член Совета директоров компаний «НТЦ ИТ РОСА» и «Рутек» Сергей Кравцов.

«Чем меньше ресурсов тратит устройство, тем больше мощности идёт непосредственно в аккумулятор. Самое простое и эффективное решение — включить режим полёта», — поделился он.

По его словам, в этом режиме телефон перестаёт поддерживать связь с сетью и передавать данные, что значительно снижает нагрузку на процессор и модем.

«Также рекомендуется не пользоваться телефоном во время зарядки, поскольку экран и активные приложения являются основными источниками расхода энергии. Если есть время, можно снять чехол, чтобы устройство не перегревалось. При нагреве система автоматически снижает скорость зарядки», — посоветовал он.

Для достижения максимального эффекта стоит использовать качественный зарядный блок с поддержкой быстрой зарядки и хороший кабель, а также отключить Wi-Fi, Bluetooth, GPS и другие беспроводные модули, если они не нужны, добавил Кравцов.