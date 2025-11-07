Эксперт объяснил, как ускорить время зарядки телефона

IT-эксперт Кравцов объяснил, как ускорить время зарядки телефона
Чтобы зарядить смартфон максимально быстро, важно снизить его энергопотребление во время зарядки, рассказал в беседе с RT член Совета директоров компаний «НТЦ ИТ РОСА» и «Рутек» Сергей Кравцов.
«Чем меньше ресурсов тратит устройство, тем больше мощности идёт непосредственно в аккумулятор. Самое простое и эффективное решение — включить режим полёта», — поделился он.
По его словам, в этом режиме телефон перестаёт поддерживать связь с сетью и передавать данные, что значительно снижает нагрузку на процессор и модем.
«Также рекомендуется не пользоваться телефоном во время зарядки, поскольку экран и активные приложения являются основными источниками расхода энергии. Если есть время, можно снять чехол, чтобы устройство не перегревалось. При нагреве система автоматически снижает скорость зарядки», — посоветовал он.
Для достижения максимального эффекта стоит использовать качественный зарядный блок с поддержкой быстрой зарядки и хороший кабель, а также отключить Wi-Fi, Bluetooth, GPS и другие беспроводные модули, если они не нужны, добавил Кравцов.
«Если нужно зарядить смартфон максимально быстро, то лучшее сочетание — режим полёта, выключенный экран и фирменное или сертифицированное зарядное устройство», — подытожил эксперт.