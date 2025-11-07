На дне океана у Антарктиды обнаружили более тысячи таинственных вмятин

Ученые обнаружили более тысячи таинственных вмятин на дне океана около Антарктиды. Согласно статье, опубликованной в журнале Frontiers in Marine Science, впадины оказались гнездами лысых нототений-звездочетов, которые также называются желтоперыми нотиями.

Исследователи наткнулись на ямы во время обследования дна с помощью подводного робота в 2019 году, во время научной миссии в море Уэдделла. Именно там в июле 2017 году массивный айсберг A68 площадью почти 5,7 тысяч квадратных километров оторвался от шельфового ледника, открыв ученым возможность изучить ранее необследованную часть океана.

Одной из находок стали загадочный гнезда. В общей сложности команда задокументировала 1063 вмятины, в 72 из которых обнаружили мальков. Ямки были очищены от планктона и складывались в узор, который демонстрировал обширный географический район обитания рыб. Ученые пришли к выводу, что они были заселены нототениями-звездочетами.

Известно, что самцы нототений-звездочетов в первые четыре месяца охраняют икру, чтобы потомство не было уничтожено хищниками. По всей видимости, расположение гнезд кластерами позволяет делать это эффективнее. При этом некоторые вмятины располагались на окраинах области и были изолированы — эксперты предположили, что они создавались более крупными и сильными рыбами, которые могут защитить себя и икринки без помощи сородичей.