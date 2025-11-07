Глобальная версия OnePlus 15 получит аккумулятор на 7300 мАч

Инсайдеры из Cnet и некоторых других СМИ подтвердили, что глобальная версия флагмана OnePlus 15 сохранит ёмкий аккумулятор, которым оснащена версия для Китая.

Новый OnePlus 15, который будет представлен в США 13 ноября, получит аккумулятор на 7300 мАч и несколькими функциями, ориентированными на игры. Смартфон будет оснащён процессором Snapdragon 8 Elite 5 от Qualcomm и 6,78" дисплеем с разрешением 1,5К и частотой обновления 165 Гц. Частота сенсорного ввода (дискретизации касаний) составит 3200 Гц, что обеспечит высокую чувствительность дисплея.

Аппарат получит систему охлаждения, включающая паровую камеру и изоляцию из аэрогеля. Телефон будет поддерживать проводную зарядку мощностью 80 Вт и 50 Вт беспроводную. Камера глобальной модели, вероятно, будет аналогична китайской версии и состоять из 50 Мп широкоугольного модуля, сверхширокоугольного телеобъектива с 3,5-кратным оптическим зумом, а также 32 Мп селфи-камеры.