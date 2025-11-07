Названы лучшие телевизоры дешевле 15 тысяч рублей

Редакция портала «Палач» составила подборку из трех лучших телевизоров, стоимость которых ниже 15 тыс. руб.

Открывает список Hisense 32A4Q. При цене в 10,4 тыс. руб. эта модель может похвастаться 32-дюймовым DLED-экраном с разрешением Full HD и яркостью 200 нит, стереодинамиками мощностью 12 Вт с поддержкой Dolby Audio, фирменной ОС VIDAA, а также спортивным режимом с ИИ-фишками и Game Mode с минимальной задержкой отклика изображения.

Следом идет TCL 32S4K за 12 тыс. руб. Он оснащен 32-дюймовым QLED-дисплеем с HD-разрешением, поддержкой HDR10 и яркостью 300 нит, стереодинамиками мощностью 16 Вт с поддержкой Dolby Audio, операционной системой Google TV с поддержкой Android-приложений и Google Play Store.

Замыкает топ Tuvio 4K Ultra HD DLED Frameless 43, который получил DLED-дисплей диагональю 43 дюйма с разрешением 4K, поддержкой HDR10 и яркостью до 300 нит, стереодинамики мощностью 20 Вт, систему YaOS со встроенной «Алисой» и поддержкой Android-приложений путем установки APK-файлов. В России эта модель предлагается за 13,7 тыс. руб.