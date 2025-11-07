Эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов в разговоре с Рамблером объяснил планы по введению в России «периода охлаждения» для сим-карт после роуминга.

В России в ближайшее время планируют ввести 24-часовой «период охлаждения» для российских сим-карт, если абонент находился в международном роуминге. Об этом ранее сообщило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. В публикации отмечалось, что во время действия «периода охлаждения» не будут работать мобильный интернет, а также будет отключена возможность отправлять SMS. Также режим начнет действовать в случае, если сим-карта была неактивна более 72 часов. Источники рассказали, что время действия периода можно будет сократить, перейдя по ссылке с капчей, после чего интернет и SMS снова заработают.

Надо понимать, что это вынужденная мера, которая связана с залетами БПЛА на территорию нашей страны. Операторы связи и те, кто к ним обращается с просьбами о введении «периода охлаждения», склонны полагать, что для управления этими БПЛА при их залете в Россию используются сим-карты. При этом предлагаемый «период охлаждения» фактически обезоружит тех, отправляет дроны. Сейчас злоумышленники покупают массу «серых» сим-карт в России, после чего вставляют их в свои беспилотники, а затем отправляют их на территорию нашей страны. Соответственно, в результате нововведения при залете БПЛА на территорию РФ установленная в нем сим-карта перестанет функционировать. Ранее аналогичный «периода охлаждения» был введен в России для зарубежных сим-карт, которые также использовались для отправки БПЛА, а теперь под контролем также будут российские сим-карты и те устройства, в которых их размещают. Даже если «период охлаждения» сим-карт очень короткий, даже если он исчисляется часами, то после перелета границы РФ БПЛА с установленными в них российскими сим-картами будут становиться неуправляемыми и начнут выходить из строя. Так что если говорить о борьбе с БПЛА, то нововведение здесь будет полезным. Павел Мясоедов Директор и партнер компании «Интеллектуальный резерв», эксперт по кибербезопасности

Для добропорядочных граждан, пользующихся российскими сим-картами, предусмотрена процедура быстрого восстановления мобильной связи после возвращения из-за границы, напомнил эксперт.

«Пользователь сможет перейти на различные порталы, осуществить там те или иные манипуляции, после чего его сим-карта единомоментно вернется в строй. Однако здесь нужно отметить, что введенный ранее «период охлаждения» для зарубежных роуминговых сим-карт, который должен был исчисляться одним или несколькими днями, на самом деле растягивается на более продолжительные сроки. То есть предусмотренная ранее процедура сейчас в полной мере не функционирует. Поэтому хочется надеяться, что к «периоду охлаждения» российских сим-карт операторы связи подойдут более ответственно, что либо связь действительно будет возвращаться автоматически через сутки, либо процедура по восстановлению связи будет быстро срабатывать. Сейчас же на роуминговые сим-карты специальное смс-сообщение может не приходить неделями. Так что эту процедуру важно отработать заранее, ведь российских сим-карт у нас кратно больше, чем зарубежных. Кроме того, нужно отметить, что многие россияне ездят на машине в дружественные страны на машине по нескольку раз в неделю, а такие случаи тоже будут подпадать под новые правила. Поэтому тот важно проработать все механизмы заранее», - отметил специалист.

Механизм, который должен сократить время «охлаждения» сим-карты, подразумевает, что абонент после возвращения из международного роуминга сможет оперативно подключиться сети Wi-Fi, добавил Мясоедов.

«Многие опасаются, что не смогут пройти процедуру быстрой верификации с неработающей сим-картой. Но, вернувшись на родину, люди смогут подключится к сетям Wi-Fi в аэропортах, на вокзалах или в других местах. Да, это определенные неудобства, но это вынужденная мера, которая направлена на борьбу с тем риском, за которым стоят реальные жизни людей», - заключил эксперт.

