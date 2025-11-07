Представлен мини-ПК в формате смартфона с QWERTY-клавиатурой

На платформе Kickstarter представили портативный компьютер OmniOne 5.7, ориентированный на любителей компактных устройств и профессионалов, нуждающихся в мобильном инструменте для работы. Новинка сочетает черты классических КПК и современные технические решения.

© kickstarter.com

OmniOne 5.7 оснащен 5,7-дюймовым сенсорным дисплеем с яркостью до 400 нит и физической QWERTY-клавиатурой, дополненной небольшим квадратным тачпадом. За производительность устройства отвечает четырехъядерный процессор Intel N150 с тактовой частотой до 3,6 ГГц и активным охлаждением.

Конфигурация предусматривает до 32 ГБ оперативной памяти и SSD-накопитель M.2 NVMe PCIe 3.0 до 1 ТБ. Емкость аккумулятора составляет 16,34 Вт*ч, что обеспечивает до пяти часов автономной работы при средней яркости экрана.

Несмотря на небольшой размер OmniOne 5.7 (158х135 мм) при весе 326 г., на корпусе устройства предусмотрены порты USB, DisplayPort 1.2, HDMI 2.0 и Ethernet.

Мини-ПК уже доступен для предзаказа на Kickstarter по стартовой цене $359 (около 29,2 тыс. руб.). Отгрузка первых партий запланирована на февраль 2026 года.