Ученые сделали новое открытие о древнеримских дорогах

Международная команда исследователей создала новую карту Римской империи — и она увеличивает известную сеть дорог более чем на 100 000 километров. В результате в атласе оказалось почти 300 000 км дорог — вдвое больше, чем на предыдущих картах.

Как часто говорят, «все дороги ведут в Рим», исторические исследования долгое время сосредотачивались на главных магистралях, ведущих к столице. Второстепенные пути изучались в меньшей степени, говорит Том Брюгманс, археолог из Орхусского университета (Дания) и соавтор статьи, опубликованной в журнале Scientific Data.

Атлас Itiner-e, охватывает дороги Римской империи в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке около максимума ее территории в 150 г. н.э. Платформа с открытым доступом включает высокоточные пространственные данные о дорогах, собранные из исторических и археологических источников, топографических карт и данных дистанционного зондирования.

Дороги Римской империи

Новый маршрутный слой показал почти ≈300 000 км дорог — вдвое больше, чем содержат предыдущие реконструкции. Именно масштаб и плотность этой сети отражают целостность империи, считают авторы. По словам Брюгманса, такая сеть имела «историческое значение»: благодаря ей эпидемии, товары или новые религии могли быстро распространяться через континенты и менять общество.

В качестве примера исследователь приводит Антонинову чуму, вспыхнувшую в 165 г. н.э., которая уничтожила, по оценкам, около четверти населения империи.

«Картируя древние дороги, по которым шла Антонинова чума, мы получаем кейс о долгосрочных социальных последствиях пандемий», — отмечает он.

Пробелы в карте объясняют ограниченностью источников и сложностями распознавания различных типов римских дорог в археологическом слое. Авторы рассчитывают значительно увеличить сеть по мере появления новых сведений. Это инструмент, который показывает коллегам, где остаются пустые места в исторической картографии и где нужны раскопки.