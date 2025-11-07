Ученые воссоздали редкий пигмент, отвечающий за маскировку осьминогов

Ученые нашли способ получать в большом количестве пигмент ксантоматин, дающий осьминогам способность менять цвет. Согласно статье, опубликованной в журнале Nature Biotechnology, им удалось заставить бактерии вырабатывать вещество в тысячу раз эффективнее, чем при предыдущих методах.

Осьминоги являются мастерами маскировки. Их кожа способна менять цвет и повторять фактуру морского дна, что позволяет им сливаться с окружением. Отвечает за эту способность пигмент ксантоматин. Он давно интересует ученых, однако получить его в лабораторных условиях было крайне сложно.

Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего нашли способ заставить микробов вырабатывать ксантоматин. Биотехнологи сконструировали «больные» бактерии, которые могли расти лишь в том случае, если они продолжали производить ксантоматин, связав процесс образования пигмента с образованием муравьиной кислоты. Последняя служила в качестве топлива — таким образом, микроорганизмы продолжали жить, пока производили требуемое вещество.

Экспертам удалось добиться «производительности» до 3 граммов пигмента на литр среды. Это ощутимо больше, чем раньше — другие методы позволяли получать лишь до 5 мг ксантоматина на литр. Открытие позволит подробнее изучить способности осьминогов к маскировке, а также может лечь в основу создания стабильных биоматериалов, способных менять свой цвет.