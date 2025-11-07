Выявлен механизм дестабилизации ледников Восточной Антарктики

Океанологи обнаружили, что таяние ледников Восточной Антарктики в недавнем прошлом привело к усилению воздействия на них теплых океанических течений, опоясывающих Антарктиду.

Этот самоусиливающийся процесс может резко ускорить дестабилизацию ледовых щитов на востоке Антарктики, сообщила пресс-служба японской Научно-исследовательской организации информации и систем (ROIS).

"Мы получили критически важные эмпирические данные и результаты модельных расчетов, которые помогут климатологам более точно прогнозировать будущее поведение ледовых щитов Антарктики. Также раскрытые нами самоусиливающиеся процессы подчеркивают то, что небольшие региональные перемены могут вести к глобальным перестройкам взаимодействий между океаном и ледниками", - пояснил профессор Национального института исследований полюса (Япония) Юсукэ Суганума, чьи слова приводит пресс-служба ROIS.

Как отмечает профессор Суганума, восточная часть ледового щита Антарктики, на долю которой приходится примерно половина запасов пресной воды на Земле, долгое время считалась самой стабильной частью ледового покрова самого южного континента Земли. Недавно климатологи и океанологи открыли свидетельства дестабилизации этих отложений льда в некоторых регионах Восточной Антарктики, что побуждает ученых изучать природные и климатические факторы, влияющие на их состояние.

Для получения подобных сведений японские океанологи собрали образцы древних осадочных пород, сформировавшихся на дне залива Лютцова-Холмбукта с конца эры оледенения, а также провели аналогичные раскопки на территории Земли Королевы Мод. Исследователи измерили доли изотопов бериллия в этих отложениях, а также провели другие геохимические замеры, позволившие им реконструировать колебания температуры воды и других важнейших свойств Мирового океана, которые происходили у подножия ледника в последние 10 тыс. лет.

Эти расчеты показали, что примерно 9 тыс. лет назад в этот прибрежный регион начали проникать воды теплого Циркумполярного глубинного течения, чей контакт с морской частью ледников Восточной Антарктиды ускорил их таяние. Этот процесс, в свою очередь, одновременно усилил приток теплых вод в прибрежные регионы и ускорил движение континентальной части ледового массива в сторону моря, чье последующее таяние дополнительно ослабило приток холодных морских вод к подножию ледника.

В результате этого возник самоусиливающийся процесс, который ускорил таяние ледников в неожиданно большой части Восточной Антарктики, что привело к существенному сокращению в площади ее льдов в прошлом. Это свидетельствует в пользу того, что данная часть южной полярной шапки столь может стать столь же дестабилизированной в ближайшие десятилетия, как и прибрежные ледники в Западной Антарктике, быстро отступающих под действием теплых течений, подытожили профессор Суганума и его коллеги.