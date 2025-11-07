Ученые обнаружили самую большую паутину, сплетенную 111 тысячами пауков

Ученые обнаружили самую большую в мире паутину в глубине Серной пещеры на границе Греции и Албании. Исследование опубликовано в научном журнале Subterranean Biology.

По словам исследователей из Сапиентия-Венгерского университета Трансильвании, паутину «строили» виды Tegenaria domestica и Prinerigone vagans — около 69 тысяч и 42 тысяч особей соответственно. Сеть представляет собой совокупность тысяч небольших переплетений, которая объединена в единую структуру общей площадью 106 квадратных метров.

Сами виды часто обитают вблизи человеческого жилья, однако совместное проживание, а тем более кооперация для них, считается уникальным явлением. Эксперты отмечают, что обычно Tegenaria domestica охотится на Prinerigone vagans — исследователи предполагают, что отсутствие света в пещере нарушает обычные хищнические инстинкты и позволяет им сосуществовать.

Анализы показали, что пещерные пауки отличаются от сородичей, которые живут на поверхности. Их кишечная флора менее разнообразна, а генетические особенности указывают на адаптацию к вечной тьме и сернистой среде.