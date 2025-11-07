Microsoft создала команду для разработки ИИ в медицинской диагностике

Microsoft формирует новую команду для создания искусственного интеллекта (ИИ), превосходящего человеческие возможности в конкретных областях. Первоначальной задачей проекта MAI Superintelligence Team станет медицинская диагностика.

© Ferra.ru

Исполнительный директор по искусственному интеллекту Мустафа Сулейман заявил, что компания планирует значительные инвестиции в эту инициативу. Команда будет укомплектована как существующими исследователями Microsoft, так и новыми специалистами.

В отличие от некоторых конкурентов, Microsoft не ставит целью создание универсального ИИ неограниченных возможностей. Вместо этого компания сосредоточится на разработке специализированных моделей, способных демонстрировать сверхчеловеческие результаты в конкретных областях, таких как диагностика заболеваний, разработка молекул или решение задач хранения энергии.

По оценкам Сулеймана, достижение прорыва в медицинской диагностике может занять два-три года.