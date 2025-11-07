Apple Watch потеряют важную функцию в Европе

Корпорация Apple отключит функцию автоматической синхронизации Wi-Fi-сетей между iPhone и Apple Watch для пользователей в Европейском Союзе (ЕС). Это изменение, которое ожидается в обновлении iOS 26.2, связано с необходимостью соответствия требованиям закона о цифровых рынках (DMA). Об этом сообщает издание MacRumors.

© Apple

Регуляторы ЕС требуют, чтобы Apple открыла доступ к аппаратному обеспечению Wi-Fi на iPhone для сторонних аксессуаров до конца 2025 года. Однако вместо предоставления такого доступа компания решила полностью отключить существующую функцию для пользователей в регионе. Ранее Apple неоднократно критиковала эти требования, заявляя, что их выполнение может позволить «жадным до данных компаниям» получить доступ к конфиденциальной информации, включая историю Wi-Fi-сетей.

На практике это означает, что часы больше не будут автоматически подключаться к тем же Wi-Fi-сетям, что и iPhone. Пользователям придется вручную вводить пароль для подключения Apple Watch к сети, особенно когда смартфон находится вне зоны доступа. При этом часы по-прежнему будут сохранять введенные учетные данные для последующих подключений.

Apple уже подала апелляцию против правил интероперабельности в Суд общей юрисдикции ЕС в Люксембурге, оспаривая решение Комиссии от марта, которое обязывает компанию обеспечить большую совместимость iOS с продуктами конкурентов.