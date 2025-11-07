Россияне стали чаще обращаться к мастерам по ремонту камер

Несмотря на повсеместное распространение смартфонов с продвинутыми камерами, в России зафиксирован устойчивый интерес к обслуживанию профессиональной и любительской фото- и видеотехники. Так, с января по октябрь 2025 года спрос на ремонт камер и сопутствующего оборудования вырос на 4% год к году, при этом по отдельным брендам динамика оказалась кратно выше, говорится в поступившем в «Газету.Ru» пресс-релизе «Авито Услуг».

Наибольший всплеск интереса отмечен к технике Casio и Samsung — количество обращений в сервисы по этим маркам увеличилось в 3,8 раза. Предложение от специалистов, работающих с данными брендами, за отчетный период выросло в 2,2–2,5 раза. Также заметно усилился спрос на обслуживание устройств Kodak и Fujifilm — в обоих случаях число запросов выросло в 3,4 раза, а активность мастеров увеличилась на 91% и 2,4 раза соответственно. В топ брендов с опережающим ростом вошел и Olympus: сервисный спрос на эту технику поднялся в 3,1 раза, предложение услуг — в 2,3 раза.

Самой востребованной категорией ремонта стало восстановление объективов — интерес к услуге увеличился на 84%, а готовность специалистов выполнять такие работы выросла на 18%. Наиболее частые причины обращения — повреждение линз и шлейфов, сбои автофокуса, последствия падений и попадания влаги.

Спрос на ремонт материнских плат прибавил 38%, при этом количество мастеров, предлагающих соответствующие услуги, выросло на 22%. Как правило, такие работы требуются при отказе устройства включаться, перегреве или нарушениях в работе интерфейсов подключения оптики.

Параллельно выросла и популярность диагностики: за десять месяцев 2025 года количество подобных обращений увеличилось на 27%, тогда как предложение со стороны сервисов — на 12%. Кроме того, пользователи на 25% чаще обращались для замены сенсора, на 18% — для чистки объектива. Предложение обеих услуг выросло на 6–7%.

Отдельно фиксируется рост спроса на замену ламп вспышки: число запросов на эту процедуру увеличилось на 13% — чаще всего она требуется при отказе вспышки или снижении яркости.