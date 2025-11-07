TSMC уведомила Apple о повышении стоимости чипов для iPhone

Крупнейший производитель полупроводников TSMC начал уведомлять ключевых клиентов, включая Apple, о предстоящем повышении цен на свою продукцию. Согласно новым сообщениям, это затронет передовые технологические процессы ниже пяти нанометров, которые используются в чипах A-серии для iPhone и M-серии для Mac. Рост цен составит от 8 до 10% и вступит в силу в следующем году. Об этом сообщает издание MacRumors.

Особенно значительный скачок стоимости ожидается при переходе на 2-нанометровый процесс. Согласно отчетам, TSMC предупредила заказчиков, что цены на 2-нанометровые чипы будут как минимум на 50% выше, чем на 3-нанометровые процессоры. Это объясняется чрезвычайно высокими капитальными затратами на освоение нового техпроцесса и отсутствием стратегии скидок на начальном этапе производства.

Ожидается, что себестоимость флагманских мобильных чипов, произведенных по 2-нанометровой технологии, достигнет около $280 за единицу после начала массового производства. Это сделает их самым дорогим компонентом iPhone и окажет значительное влияние на прибыль Apple, если компания не переложит дополнительные расходы на потребителей.

В связи с ростом затрат Apple может ограничить использование 2-нанометровых чипов только некоторыми моделями iPhone 18, такими как Pro и Pro Max. Аналитики ранее предупреждали, что из-за соображений экономической целесообразности не все новые модели iPhone 18 могут получить процессоры следующего поколения.