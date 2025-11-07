Импортозамещенный SJ-100 успешно испытали на защиту двигателей от воды

Полностью импортозамещенный SJ-100 с российскими двигателями ПД-8 успешно прошел испытания на защиту силовых установок от воды.

Об этом говорится в сообщении Минпромторга России.

"Подтверждено, что при движении лайнера вода не нарушает работу его маршевых двигателей и вспомогательной силовой установки", - отмечается в сообщении.

Как подчеркнули в министерстве, это одно из важнейших испытаний, поскольку взлет и посадка самолета могут проводиться в том числе во время дождя.

SJ-100 - российский ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, новая версия Sukhoi Superjet 100 с максимальным импортозамещением комплектующих.

В октябре глава Ростеха Сергей Чемезов заявлял, что рассчитывает на завершение сертификации самолета в начале 2026 года. После этого начнется его серийное производство.

В апреле 2025 года полностью импортозамещенный SJ-100 с двигателями ПД-8 совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре.