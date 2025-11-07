Новое исследование, опубликованное в Environmental Research Letters, показало, что даже передовые технологии климатического вмешательства не гарантируют сохранения винограда, кофе и какао — культур, от которых зависят целые экономики и миллионы фермеров.

Хрупкое равновесие вкусов

Изменение климата уже влияет на регионы, где выращиваются эти растения. Повышение средней температуры, засухи, а также непредсказуемые периоды дождей делают урожаи нестабильными. Для фермеров это означает не только падение доходов, но и риск потери культур, которые десятилетиями были основой их образа жизни.

Ученые исследовали один из самых обсуждаемых методов климатической инженерии — стратосферное аэрозольное впрыскивание (САИ). Он заключается в выбросе мелких частиц в верхние слои атмосферы, чтобы отражать часть солнечного света и временно снизить температуру поверхности Земли. Эффект похож на естественное охлаждение после крупных вулканических извержений.

Проверка гипотезы охлаждения

Исследователи оценили, как применение САИ может повлиять на урожайность в 18 ключевых регионах — от Южной Америки и Западной Африки до винодельческих районов Европы — в период с 2036 по 2045 год. Модели учитывали температуру, влажность, количество осадков и вероятность заболеваний растений.

Результаты оказались далеко не оптимистичными. Несмотря на небольшое снижение температуры, стабильность климата не восстановилась. Только в шести регионах наблюдалось заметное улучшение условий для земледелия по сравнению с прогнозами без САИ. По словам ученых, этих регионов не хватит, что бы обеспечить продуктами всю планету. В остальных местах потепление лишь сменилось другими проблемами — нестабильностью дождей и повышенной влажностью, которые вредят растениям не меньше жары.

Холод — не панацея

«Просто снизить температуру недостаточно. Например, какао действительно выдерживает больше тепла, чем виноград или кофе, но при высокой влажности оно становится уязвимым к грибковым заболеваниям и вредителям. Такие факторы нельзя устранить только охлаждением атмосферы», — объясняет соавтор исследования доктор Ариэль Моррисон

Ученые также отмечают, что непредсказуемость природных циклов способна свести на нет усилия по регулированию климата. Даже при одинаковом сценарии вмешательства погодные условия могут существенно различаться из года в год, что делает урожайность и доход фермеров крайне нестабильными.

Местные решения могут помочь

По словам Моррисон, технология САИ может дать временную передышку в некоторых регионах, но не решает глубинные проблемы сельского хозяйства. Гораздо больше пользы принесут инвестиции в устойчивые методы земледелия, разработка новых сортов, способных переносить засухи и болезни, а также международное сотрудничество, направленное на адаптацию агросектора к меняющемуся климату.

«Вмешательство в климатическую систему — это не волшебная кнопка. Оно не заменит необходимость адаптироваться к новой реальности», — подчеркивает Моррисон.

Исследование показывает, что даже при самых благоприятных сценариях геоинженерии сохранить привычные вкусы мира будет сложно. Будущее кофеен, виноделен и шоколадных плантаций теперь во многом зависит не от технологий охлаждения планеты, а от того, насколько человечество сумеет изменить подход к сельскому хозяйству и потреблению.