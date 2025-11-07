Молодежь в России стала чаще выбирать проводные наушники

По итогам третьего квартала 2025 года продажи проводных наушников выросли на 65% относительно второго квартала и на 33% по сравнению с первым кварталом текущего года. Об этом стало известно из пресс-релиза МТС, приводящей данные собственной розничной сети.

© Apple

Главным драйвером роста стала аудитория до 30 лет. Покупатели в возрасте 18–24 лет обеспечили 38% продаж проводных наушников, а еще 24% пришлось на пользователей 25–30 лет. По данным экспертов МТС, молодое поколение выбирает проводные наушники не только за надежность и простоту использования, но и как стильный аксессуар, отсылающий к эстетике нулевых.

Дополнительными факторами спроса стали отсутствие необходимости подзарядки, стабильность соединения, совместимость с различными устройствами и расширение ассортимента доступных моделей с улучшенной шумоизоляцией, микрофонами и более качественными материалами. Нередко проводные наушники приобретаются как вспомогательная пара — для офиса, поездок или игр, уточняют в компании.

На конец третьего квартала доля проводных моделей достигла 17% от всех проданных наушников в розничной сети компании. Средняя стоимость устройства составила 644 руб. В топ самых востребованных моделей вошли JBL T110 (26% продаж в штуках), TFN MC520 (24%), Apple EarPods USB-C (14%), Apple EarPods Lightning (9%) и Xiaomi Type-C Earphones (5%).

Топ-5 брендов по продажам в штуках в третьем квартале возглавил Philips с долей 37%, за которым следуют TFN (22%), Apple (18%), JBL (14%) и Xiaomi (3%). Пятерка брендов по выручке выглядит иначе: Apple (53%), Philips (21%), JBL (14%), TFN (5%) и Samsung (2%). Чаще всего такие наушники покупали в Москве (20%), Санкт-Петербурге (10%), Краснодаре (6%), Уфе (6%) и Екатеринбурге (3%).