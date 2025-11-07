Названы самые популярные пароли 2025 года

Каждый год ИТ-эксперты повторяют одно и то же: не используйте простые пароли вроде «123456» или «admin». И каждый год пользователи будто делают вид, что не слышат. Comparitech снова напомнила об этом, опубликовав свежий список 100 самых распространённых паролей, найденных в более чем двух миллиардах утечек 2025 года.

И угадайте, кто снова в топе? Правильно — старые добрые «123456», «password» и «admin».

Почти четверть всех паролей — это просто цифры. У 38% внутри есть последовательность 123, а у ещё 2% — обратная 321. В списке полно вариаций вроде «Aa123456» или «Aa@123456» — чуть усложнённых версий того же самого. Любители клавиатуры тоже отметились: qwerty, 1q2w3e4r, и всё в этом духе.

А вот неожиданное попадание — пароль «gin» (да, просто «джин») занял 29-е место. А «India@123» оказался на 53-й строчке. Даже поклонники Minecraft не остались в стороне — пароль minecraft (с маленькой буквы) замкнул топ-100.

Как пояснили в Comparitech, всё это — наглядная демонстрация человеческой лени. Современные программы для подбора паролей справляются с такими «секретами» за секунды. Короткие и предсказуемые комбинации — лёгкая добыча.

Эксперты советуют перейти на биометрию и ключи доступа (passkey) — они вообще исключают использование пароля. Если такой возможности нет, спасут длинные и осмысленные фразы.

«Длина важнее сложности и случайности», — напоминает специалист по конфиденциальности Comparitech Пол Бишофф.

Например, вместо «icantbelievewerestilltellingyouthis» можно написать «icantbelivewerestilltellingy0uthis» — простая замена одной буквы уже сильно усложняет жизнь злоумышленникам.

Если вы до сих пор где-то используете что-то вроде qwerty123, самое время это исправить. И уж тем более — не позволяйте своим пользователям в корпоративной сети творить то же самое. Ведь, как справедливо заметил Бишофф: