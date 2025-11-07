В России могут ввести вход в интернет через «Госуслуги»

С вероятностью в 100% в России в конечном счете введут вход в интернет по паспорту — через портал «Госуслуги», спрогнозировал для «Газеты.Ru» доцент кафедры информационного менеджмента им. профессора В.В. Дика университета «Синергия» Максим Шошин.

«У России уже есть успешно работающая система идентификации — портал «Госуслуги». Технически интегрировать доступ к «взрослому» контенту через учетную запись «Госуслуг» вполне реализуемо. Вероятность введения в России входа в интернет по паспорту именно в 2025–2026 годы является высокой. Внедрение единой системы идентификации для всего интернета — масштабная задача. Потребуются изменения в работе всех соцсетей, видеохостингов и сайтов. Создание централизованной базы данных о том, кто какой «взрослый» контент смотрит, — привлекательная цель для хакеров и потенциальный инструмент для злоупотреблений», — отметил Шошин.

По его словам, аргументы в пользу такого сценария — защита несовершеннолетних, борьба с ботами, формирование более ответственного поведения в сети. По его словам, противники данной инициативы считают, что это может привести к полной потере анонимности и приватности, катастрофическим последствиям утечки персональных данных, сложности, затратности и неудобству реализации.

Он добавил, что в Великобритании была введена проверка возраста для доступа к коммерческому контенту для взрослых: с 25 июля 2025 года в Великобритании вступят в силу ключевые положения закона о безопасности в интернете (Online Safety Act). Согласно ему, все платформы, размещающие порнографический или иной вредный контент, обязаны внедрить высокоэффективные системы проверки возраста, чтобы несовершеннолетние не могли получить к нему доступ. Доступ в интернет в Китае происходит под строгим государственным контролем, напомнил Шошин. Система фильтрации интернет-контента известна как «Великий китайский файрвол», целью которого является контроль информации и ограничение доступа к определенным веб-сайтам и онлайн-сервисам, не соответствующим внутренней политике, подчеркнул Шошин.

По его мнению, в Великобритании акцент делается на защите граждан, особенно детей, от конкретных угроз, включая материалы о насилии или терроризме. В Китае подход ставит во главу угла поддержание общественной стабильности, национальной безопасности и социальной гармонии, что включает регулирование информации в этих целях, пояснил Шошин.

По словам эксперта, с точки зрения защиты граждан от конкретных, законодательно запрещенных видов контента (детская порнография, терроризм) в Великобритании практика довольно успешна. Однако система не является непроницаемой и постоянно балансирует между безопасностью и свободой слова, предупредил Шошин. С точки зрения достижения собственных целей — обеспечения информационного контроля и политической стабильности — практика Китая является чрезвычайно успешной и одной из самых эффективных в мире, заключил эксперт.

Россиянам могут обязать подтверждать возраст для просмотра материалов 18+. Инициативу в конце октября высказал член Общественной палаты РФ Роман Машаров. По его словам, ролики с нецензурной бранью, сценами насилия и пропагандой девиантного поведения формируют у подростков неправильные модели и размывают моральные ориентиры. В качестве примера он привел Великобританию, где для взрослого контента уже действует возрастная проверка.