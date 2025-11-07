Три из четырех Galaxy S26 будут работать на процессоре Snapdragon

Компания Samsung вновь вернётся к стратегии использования двух процессоров в линейке Galaxy S26.

© Ferra.ru

Но основным чипом для большинства устройств станет Snapdragon 8 Elite Gen 5 от Qualcomm. Об этом стало известно из отчёта компании за IV квартал 2025 года.

По словам руководства Qualcomm, около 75% всех Galaxy S26 будут оснащаться именно их чипами, а доля фирменных Exynos 2600 ограничится примерно четвертью серии. Для сравнения, в модели Galaxy S25 использовались исключительно процессоры Snapdragon.

Интересно, что Exynos 2600, построенный по 2-нм техпроцессу GAA, показывает впечатляющие результаты в тестах — в частности, он потребляет всего 7,6 Вт при многопоточном Geekbench 6 и даже опережает Apple A19 Pro по энергоэффективности. Однако Samsung, судя по всему, пока не уверена в его стабильности в реальных условиях.

Анонс линейки Galaxy S26 ожидается в I квартале 2026 года.