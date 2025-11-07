Обнаружена чудовищная паутина с сотней тысяч пауков

На границе Албании и Греции обнаружили гигантскую паутину, в которой живут более 111 тысяч пауков. Об этом сообщает издание Live Science.

Паутина располагается в подземной полости, которую проела серная кислота, образующаяся при окислении сероводорода в грунтовых водах. Впервые ее заметили спелеологи, в 2022 году спустившиеся в пещеру в каньоне Вромонер.

Чудовищная сеть, которую пауки плели в полной темноте, покрывает площадь 106 квадратных метров вдоль стены у входа в пещеру. Она сложена из тысяч воронкообразных фрагментов, собранных в единое полотно.

Ученые выяснили, что в колонии живут два вида: домовый паук (Tegenaria domestica) и пауки Prinerigone vagans, обычно встречающиеся возле жилья человека. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Subterranean Biology.

По мнению авторов работы, наблюдается уникальный случай сосуществования двух видов в одной структуре и в таких масштабах. Они также называют это первым свидетельством колониального поведения у этих распространенных пауков.

«Нужно видеть, чтобы понять, каково это», — заявил биолог Иштван Урак, возглавлявший группу исследователей.

