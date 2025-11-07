Motorola выпустила бюджетные наушники Moto Buds Bass

Motorola выпустила на мировой рынок беспроводные наушники Moto Buds Bass. Несмотря на наличие длительного времени работы и активного шумоподавления, цена у них невысокая.

© Motorola

Внутри Moto Buds Bass установлены крупные 12,4-миллиметровые динамики, обеспечивающие неплохой звук с поддержкой Hi-Res Audio. Система из трёх микрофонов позволяет снижать уровень шума до 50 децибел. ANC можно настроить.

Наушники работают до 9 часов без подзарядки, а вместе с кейсом — до 43 часов. Быстрая зарядка за 10 минут добавляет примерно 2 часа прослушивания. Также есть поддержка Bluetooth 5.3, кодека LDAC, функции Google Fast Pair, настройка сенсорных касаний и защита от влаги.

Moto Buds Bass уже доступны в Европе за €59,99.