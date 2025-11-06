В России создали первый в мире экспресс-тест на гепатит С

Специалисты Роспотребнадзора создали первый в мире экспресс-тест для диагностики гепатита С. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что экспресс-тест был создан на основе петлевой изотермической амплификации.

«Он позволяет определить наличие вируса всего за 25-30 минут вместо 1,5-2 часов», — говорится в тексте.

В Роспотребнадзоре указали, что быстрая и точная диагностика гепатита С имеет важное значение для скрининговых мероприятий, оперативного выявления заболевших для назначения эффективной терапии и принятия противоэпидемических мер. Разработка теста проводилась рамках федерального проекта «Санитарный щит страны — безопасность для здоровья».

Гепатит С — инфекционное заболевание, которое может вызывать цирроз и рак печени. Особую опасность он представляет для людей с ослабленным иммунитетом.