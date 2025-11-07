Почему древние охотники Сибири редко охотились на мамонтов

Первые жители Сибири редко охотились на мамонтов, поскольку объектами их добычи были зайцы, песцы, волки, архары, куланы, олени и зубры. Доказательством этого стали находки в культурных слоях Афонтовой горы, в частности, кости очень молодых мамонтов и указанных животных. Об этом рассказал археолог и кандидат исторических наук Евгений Артемьев.

По его словам, на территории Красноярска самые древние стоянки нашли на Афонтовой горе и в районе Солнечного. По данным углеродного анализа, на первом люди жили 32 тысячи лет назад, а на втором ученые обнаружили серию стоянок древностью 23–25 тысяч лет.

Визуально первые сибиряки ничем не отличались от современных, но были более развитыми физически.

— Мы знаем, что у них существовали особые методы коммуникации, которые позволяли им очень эффективно использовать коллективные формы выслеживания добычи и охоты. Ведь это был вопрос выживания. Среди прочих инструментов жители Афонтовой горы изготавливали мультитулы — орудия, которые могли выполнять абсолютно разные функции — от охотничьего оружия до шитья одежды, — рассказал Артемьев.

При этом первые жители Сибири охотились не только с каменными копьями, но и костяными и вкладышевыми — в этом случае в кость вставлялись каменные осколки, передает Telegram-канал «ГрадВестник».

На стоянке Миловице IV в Моравии чешские археологи смогли обнаружить комплект из 29 каменных орудий возрастом около 30 тысяч лет, которые, предположительно, принадлежали одному человеку. Все инструменты были аккуратно сложены вместе, как будто они раньше находились в кожаном мешке, разложившемся от времени.